В сети появился тизер девятой части боевика “Форсаж”

09.02.2021, 16:30, Разное

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Кинокомпания Universal выпустила трейлер грядущей девятой части гоночного боевика «Форсаж», в главной роли которого снялся Вин Дизель.

По сюжету, Дом Торетто придется нарушить свою тихую жизнь и вновь столкнуться лицом к лицу с грехами своего темного прошлого, чтобы сохранить жизни самых родных людей. Его команда соберется, дабы помешать злым умыслам отменного киллера, который, по случайному стечению обстоятельств, оказывается его братом. В 30-секундном трейлере были показаны несколько новых кадров погони с полицейскими, разрушение зданий и отрывок сцены, на подготовку которой ушло много месяцев тяжелой и разрушительной работы. Также в ролике была замечена Шарлиз Терон, сыгравшая роль злодейки в предыдущей части боевика, и вновь появится герой, считавшийся погибшим по сюжетам предыдущих частей.

Презентация фильма несколько раз была перенесена из-за пандемии коронавируса. Конечно, до сих пор открыт вопрос, не будет ли премьера вновь перенесена. На сегодняшний день принято решение, что кинокартина выйдет на экраны 27 мая 2021 года.

Источник: smotrim.ru