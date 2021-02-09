Актера Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде

09.02.2021, 16:30, Разное

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Российского актера театра и кино Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Минувшей весной сотрудники ГИБДД зафиксировали, что звезда сериала фильма «Солдаты» находится за рулем в пьяном виде.

Вячеслав Гришечкин, которого многие знают по картинам «Каменская» и «Марш Турецкого», привык вести закрытый образ жизни. Артист уже не раз попадал в различные неприятные ситуации. В 2019 году на знаменитость было совершено нападение, был нанесен вред его здоровью, но от госпитализации потерпевший отказался. Подозреваемым по делу тогда выступил один из студентов.

На этот раз Гришечкин позволил сесть себе за рубль транспортного средства, находясь под воздействием спиртных напитков. Когда его остановили сотрудники правоохранительных органов, он возвращался домой из ночного клуба. Сам же актер утверждает, что в тот день не садился за руль своей машины. Он планировал вызвать такси, но один из прохожих узнал артиста и предложил подвести его бесплатно. Якобы молодой человек спокойно пересел на заднее сидение, когда транспортное средство остановили полицейские. Установлено, что у него даже не было водительских прав. Артист не согласен с решением суда, он намерен оспорить его, пишет портал «Глобал.МСК».