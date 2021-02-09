 

Актриса Ирина Безрукова рассказала о разводе своих родителей

09.02.2021, 16:30, Разное
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Популярная российская актриса Ирина Безрукова в соцсети Instagram откровенно пояснила о разводе своих родителей. Она считает, что прекращение существования брака – не конец жизни, после расставания также можно быть счастливыми.
Сейчас мысль о разводе воспринимается спокойнее многими девушками, нежели десятилетие назад. Раньше расставания мужа и жены боялись как огня. Безрукова не считает развод нормой, но признается, что иногда в жизни происходят и такие события. Она призвала помнить, что жизнь после этого не заканчивается.

Если в браке растут маленькие дети, необходимо правильно подготовить их к тому, что родители теперь не будут жить вместе, но они продолжают любить своего ребенка. Ирина Безрукова в детстве пережила развод мамы и папы, однако тогда не сильно переживала. Отец будущей артистки постоянно находился на гастролях и репетициях, а в стенах дома часто употреблял спиртные напитки и вел себя агрессивно.

Отец проявлял любовь и заботу, когда был трезвым. Безрукова отлично запомнила, как ночью папа будил ее, садил за пианино и пытался учить играть. В этот момент будущая актриса слышала от него запах алкоголя. Со временем ситуация в семье осложнилась еще больше, поэтому мать Безруковой подала на развод.

Об этих событиях подробно Ирина Безрукова пояснила в своей книги «Жить дальше». Она заявляет, что нужно быть готовым к самым различным жизненным поворотом, в том числе, не совсем приятным, пишет портал «Глобал.МСК».



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