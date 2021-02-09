 

В РФ объяснили, какие данные нельзя публиковать в Сети

09.02.2021, 16:26, Новости дня
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Распространение персональных данных в интернете является причиной, по которой россияне часто становятся жертвами кибермошенников, предупредил первый заместитель начальника бюро МВД РФ Олег Козлов.

«Основная беда наших граждан – доверчивость. Доверчивость к объявлению в интернете, доверчивость к телефонным звонкам. Поэтому единственный в данном случае совет: не распространять персональных данных в интернете», – передает слова Козлова РИА «Новости».

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества: на интернет-ресурсе от имени Центробанка предлагается получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии.

В ЦБ сообщали, что почти 90% убытков россиян, вызванных кибермошенничеством в период пандемии коронавируса, приходится на обман по телефону.



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