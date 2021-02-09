 

Россияне стали существенно меньше жаловаться в ЕСПЧ

09.02.2021, 16:26, Новости дня
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Почти на треть меньше россиян обратились в 2020 году с жалобами в адрес РФ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«В 2020 году количество жалоб в отношении РФ, принятых к производству ЕСПЧ, сократилось на 3 тыс. 859 жалоб, или на 30 процентов», – цитирует Лебедева ТАСС.

Он также добавил, что нарушения прав на справедливое судебное разбирательство установлено по 152 жалобам, нарушения на рассмотрении дела в разумный срок – только по двум жалобам.

Что касается международного сотрудничества, Верховный суд РФ принял участие в работе 11 международных конференций (в том числе под председательством Верховного суда РФ состоялся форум председателей Верховных судов стран БРИКС). Также российский Верховный суд участвовал в 14-м заседании Совета председателей высших арбитражных, хозяйственных и других судов, разрешающих дела по спору в сфере экономики в странах СНГ.

Лебедев добавил, что Верховным судом РФ подготовлено и направлено в суды 11 тематических обобщений и 11 обзоров текущей практики международных органов в сфере защиты прав человека и основных свобод.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес РФ по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.



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