Великобритания ужесточила правила для прибывающих из-за границы

09.02.2021, 16:26, Новости дня

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Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

«Все прибывающие в страну, включая тех, кто должен отбывать карантин в специальных отелях, уже должны предоставлять тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до поездки. Теперь они обязаны будут сдавать ПЦР-тесты на второй и восьмой день карантина», – передает РИА «Новости» слова глава минздрава Великобритании Мэтта Хэнкока.

Министр уточнил, что желающие могут сдать тест на пятый день, и если он окажется отрицательным, они могут выйти из режима самоизоляции. Отмечается, что прохождение всех тестов должно бронироваться перед поездкой, платить за них должны будут сами пассажиры. Если кто-то не пройдет тест, то будет обязан оплатить штраф в тысячу фунтов стерлингов, повторное нарушение грозит штрафом в 2 тыс. фунтов.

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны.