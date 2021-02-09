В Украине неэффективно или с нарушениями использовали 338 млн грн, выделенных на экстренную медицину – Счетная палата

09.02.2021, 16:22, Новости дня

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В Украине в 2019 году неэффективно или с нарушениями использовали сотни миллионов гривен, выделенных на развитие экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом 8 февраля 2021 года проинформировала Счетная палата.

К такому выводу ведомство пришло после аудита использования субвенций из госбюджета местным бюджетам.

“На развитие ЭМП шести пилотных регионов – Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской области и Киева – в 2019 году в целом использовали 1 млрд грн. Из них 781 млн грн – субвенция из госбюджета, а 261 млн грн – софинансирование из местных бюджетов. При этом 115 млн грн субвенции вернули в госбюджет как неиспользованные… 252 млн грн субвенции были использованы неэффективно, а 86 млн грн – с нарушением законодательства, что в целом составляет почти треть общих расходов на развитие ЭМП”, – говорится в сообщении Счетной палаты.

За деньги из бюджета пилотные регионы купили 433 специализированных санитарных автомобиля на базе грузовиков и 36 учебных манекенов для центров подготовки медиков.

Аудиторы выяснили, что стоимость приобретенных машин одного и того же типа “значительно отличалась” в разных регионах, на закупке каждого автомобиля, к тому же, можно было сэкономить по 870–890 тыс. грн. Также установлены факты внесения недостоверных данных в расходные накладные и акты приема-передачи автомобилей.

“Счетная палата обнаружила закупку манекенов-тренажеров для центров подготовки медиков по цене, завышенной в 3–15 раз. Так, Киевский городской Центр экстренной медицинской помощи закупил два типа симуляционных манекенов Gaumard в 15 и девять раз дороже цены американского производителя”, – объяснили авторы отчета.

В ведомстве отметили, что в госбюджете на 2020 год средства на развитие системы экстренной медпомощи не были предусмотрены, хотя в первоначальном варианте была вписана сумма 923 млн грн.

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