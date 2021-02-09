Почти половина украинцев выступают за отставку правительства, президента и роспуск парламента – опрос

09.02.2021, 16:22, Новости дня

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Почти половина украинцев выступают за отставку действующего правительства и президента страны, а также роспуск парламента. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Больше всего (54,3%) опрошенных поддерживают отставку Кабинета Министров Дениса Шмыгаля. 28,1% – выступают против этого.

Прекращение полномочий Верховной Рады и проведение досрочных парламентских выборов поддерживают 52,1% украинцев. При этом 30,7% респондентов не хотят роспуска парламента.

Досрочное прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 48,8% опрошенных, 34,4% – не поддерживают.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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