 

Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте – Ткаченко

09.02.2021, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире канала “Украина 24” рассказал подробности о программе по развитию медиаграмотности.

“Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с детства до пенсионного возраста может проверить это фейк, или манипуляция”, – сказал он.

Ткаченко также рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.

“Президент [Украины Владимир Зеленский] уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы начинаем его создание, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали в тот или иной способ. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о то, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте”, – сказал он.

7 февраля Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации. По его словам, такие центры существуют в европейских странах – в Бельгии, Финляндии, странах Балтии, они занимаются освещением того, что является фейком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09 / Пожар в многоэтажке в Краснодаре потушен

19.08 / США наносят очередной «смертельный удар» по Huawei

04.01 / Генхирург США опроверг заявление Трампа о том, что в США публикуют завышенные данные о количестве инфицированных COVID-19

04.10 / Грузия открестилась от транзита вооружений в Азербайджан

04.01 / В Германии от коронавируса привились уже более 260 тыс. человек

26.09 / Из-за пандемии в Рио-де-Жанейро впервые за сто лет перенесли карнавал

31.01 / Ученые выявили иммунитетное преимущество у тяжело переболевших коронавирусом

08.11 / Иран надеется на смягчение позиции США при Байдене

08.07 / Шарий обвинил офис Зеленского в заказе его убийства

24.12 / Нацсовет Украины по телерадиовещанию предупредил телеканал “НАШ” за показ пресс-конференции Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска