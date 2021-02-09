Национальную программу по проверке фейков и дезинформации запустят в марте – Ткаченко

09.02.2021, 16:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире канала “Украина 24” рассказал подробности о программе по развитию медиаграмотности.

“Отвечать только методом запретов или ограничений невозможно. На мой взгляд, гораздо более эффективными являются медиаграмотность и развитие критического мышления, потому что человек сам начинает узнавать, каким образом можно отличать фейки, проверять информацию. И такую национальную программу мы запускаем в этом году, когда человек с детства до пенсионного возраста может проверить это фейк, или манипуляция”, – сказал он.

Ткаченко также рассказал, когда появится национальная программа по проверке фейков и дезинформации.

“Президент [Украины Владимир Зеленский] уже заявлял, что, возможно, в нашей стране стоит создать такой центр. Мы начинаем его создание, чтобы можно было собственно обнародовать, какая информация и какие боты работали в тот или иной способ. Вариантов освоения и критического мышления, и оповещения граждан о то, что происходит не так с информпространством, существует много. Важно эти механизмы эффективно и быстро запустить. Мы собираемся запустить его в марте”, – сказал он.

7 февраля Ткаченко анонсировал создание в Украине Центра противодействия дезинформации. По его словам, такие центры существуют в европейских странах – в Бельгии, Финляндии, странах Балтии, они занимаются освещением того, что является фейком.

—