Чубайс: «Российские учёные просто не вписались в рынок»

09.02.2021, 16:11, Разное

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Специальный представитель Президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс поделился мнением о российских учёных.

В частности, он отметил их неприспособленность к современным экономическим условиям.

– Смотрю я, как президент награждает молодых учёных. И снова одно и то же. Вот зарплата у нас низкая. И это говорить президенту? Радуйся, что тебе вообще удалось с ним пообщаться. Большинство наших граждан, когда им не хватает денег, идут ищут другую работу или вторую работу и только учёным нужно её поднимать за счёт тех же предпринимателей. Российские учёные просто не вписались в рынок, а за большой зарплатой нужно идти в те отрасли, где её платят. Я лично считаю, что наука не должна оплачиваться хорошо. Наука – это призвание. Вспомним Королёва, Иоффе, Алфёрова. Сколько они получали? Без слёз и не взглянешь, – сказал управленец.

Мужчинам-учёным Чубайс предложил подрабатывать ночными сторожами, а женщины также, по его мнению, могут после работы оказывать высокооплачиваемые услуги.

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