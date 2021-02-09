 

Жириновский раскритиковал Зеленского за слова о российской вакцине: Глупость

09.02.2021, 16:06, Разное
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Политик пришел в возмущение от слов Владимира Зеленского о препарате “Спутник V”. Председатель ЛДПР назвал высказывания украинского лидера глупостью. “Как можно? Весь мир хочет нашу вакцину”, – подчеркнул Владимир Жириновский.

По словам депутата, все лекарства являются экспериментами и никогда не помогают на сто процентов. “Люди умирают все равно – есть препараты или нет препаратов”, – выразил мнение Жириновский.

Позицию президента Украины ранее оценил член Совета Федерации Алексей Пушков. Сенатор заявил, что Зеленский ни в чем не разбирается, кроме юмора, и поинтересовался, как президент поступит, когда “Спутник V” одобрит Евросоюз.

Российская вакцина стала первым в мире официально зарегистрированным препаратом от COVID-19. Его эффективность признали эксперты со всего мира. ВОЗ внесла “Спутник V” в перечень лучших лекарств от коронавируса.

Владимир Зеленский отказался закупать российскую вакцину из-за того, что якобы не нашел подтверждений ее результативности. Президент отметил, что не собирается ставить эксперименты на своих гражданах.

Глава страны рассчитывает получить западный препарат. Однако пока Европа не спешит делиться вакциной: Украина не входит в список приоритетных государств, которые должны в скором времени получить лекарство.



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