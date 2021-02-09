Анастасия Макеева призналась, что была на грани жизни и смерти

09.02.2021, 15:36, Разное

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В одном из интервью Анастасия Макеева ответила на вопрос журналистов о том, боится ли она смерти. Актриса призналась, что уже «была на грани и возвращалась к реальности с большой неохотой», поэтому ей не страшно.

Подробности этого события Анастасия Макеева раскрывать не стала. По словам звезды, она сейчас живет ради любви и будущих детей. Недавно артистка подтвердила сведения о том, что она развелась с третьим супругом Александром Саковичем. При этом, в новогоднюю ночь она была уже не сама. В своем микроблоге Instagram звезда опубликовала видео, на котором она танцевала в одной комбинации. Актриса показала, как она украсила к Новому году дом и сделала несколько танцевальных па. Сначала подписчики заподозрили, что она была в праздничную ночь одна. На это знаменитость отметила, что ее как минимум кто-то снимал. Она призналась, что новогодние каникулы провела в компании близких друзей, возлюбленного и его семьи. При этом, родители Анастасии Макеевой приехать не смогли, так как отец ухаживал за больной на тот момент матерью.

Как отметила артистка, в свет со своим новым избранником она выйдет только тогда, когда посчитает это уместным. Она старается наслаждаться сейчас каждым моментом отношений. Звезда убеждена, что жить намного сложнее, чем умереть, поэтому ее не страшат мысли об уходе.