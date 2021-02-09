Эксперты назвали необычные способы продлить жизнь старому смартфону

09.02.2021, 15:36, Разное

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Развитие сферы мобильных технологий привело к быстрой смене пользователями старых смартфонов на более актуальные. Эксперты рынка назвали необычные способы продлить жизнь старому гаджету на работе, дома, в автомобиле и даже в космосе.

Учитывая тенденцию менять девайсы каждые год-два, у многих возникает вопрос, что делать с устаревшими моделями смартфонов. Специалисты рекомендуют не выбрасывать гаджеты, используя их и далее для разного рода задач. Так, даже семилетней давности девайс можно подключить к автомобильным мультимедийным системам с помощью Android Auto от Google. Через Bluetooth- или AUX-разъем его устанавливают даже автономно, что позволяет задействовать как магнитолу, так и штатные аудиоколонки, а также применять телефон для громкой связи. Интернет к устройству можно раздавать с основного смартфона по Wi-Fi либо воспользоваться специальным недорогим пакетом. В машине старое устройство заменит и навигатор или видеорегистратор, например, с программой DailyRoads Voyager.

Смартфон с GPS-модулем станет хорошей альтернативой трекерам с записью маршрута для поклонников велоспорта. Можно использовать его и как мультимедиа-центр, FM-приемник, а также в качестве онлайн-радио и сервиса для подкастов. Можно установить аппарат в доме, где он послужит отличной заменой фоторамки. Следует помнить и об установленной в любом телефоне опции часов и будильника, особенно для последних названных вариантов годятся аппараты с невыгорающими IPS-дисплеями. Еще одно простое и в то же время оригинальное решение – превратить смартфон в климатическую станцию. Для этого необходимо только наличие соответствующего приложения вроде Gismeteo и источника интернет-связи.

При наличии ИК-порта девайс станет полноценным универсальным пультом дистанционного управления бытовой техникой. При этом многие программы позволяют совершать такие действия с помощью Bluetooth и без наличия инфракрасного датчика. На старом «умном телефоне» можно запускать ретроигры, а также превратить его в тачпад-контроллер для планшета или компьютера, установив на него Bt Controller, Serverless Bluetooth Keyboard & Mouse или Unified Remote из GooglePlay либо AppStore.

Также эффективен старый смартфон и при его подключении вместо обычной веб-камеры в Zoom или Skype, для этих целей подходят программы вроде IP Webcam. Эксперты рекомендуют также задействовать гаджет в качестве дополнительного экрана для компьютера. Такие ПО, как Spacedesk работают на iOS и Android, подобные приложения перенесут на старый двеайс чат или даже окно с рабочего стола. А для приверженцев уфологии смартфон с устаревшей «начинкой» заменит специальные вычислительные центры для расчетов и поисков внеземного разума. Программа BOINC предлагает для этого целый ассортимент проектов для работы на зарядке при выключенным дисплее, за ночь пользователь сможет найти в космосе новые, неизвестные землянам цивилизации.

Источник: ria.ru