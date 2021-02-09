Могила певца Игоря Талькова превратилась в место паломничества для несчастных женщин

09.02.2021, 15:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На могилу певца Игоря Талькова каждый день приходят поклонницы его таланта, особенно женщины с несчастливой судьбой. Как сообщают СМИ, место, где покоится прах артиста, превратилось в пункт настоящего паломничества об избавлении от алкогольной зависимости или освобождения из тюрьмы.

Певец Игорь Тальков в свое время был одним из наиболее популярных артистов Советского Союза и России. Его авторские песни на актуальные темы моментально становились шлягерами. Его трагическая смерть стала шоком для многочисленных фанатов не только в России, но и в ближнем зарубежье. Однако и спустя три десятилетия имя звезды помнят и чтят.

Как сообщают СМИ, возле могилы Игоря Талькова каждый день можно заметить посетительниц. Женщины, чьи жизненные обстоятельства сложились не лучшим образом, приходят к надгробию певца с надеждой на изменения. Молятся поклонницы артиста об устранении множества неурядиц, например, избавлении супругов от алкогольной зависимости или скорейшем освобождении из мест заключения. Что именно стало причиной для такой славы захоронения популярного исполнителя, сейчас сказать сложно. Некоторые почитатели его творчества считают предпосылками мистические нотки в песнях Талькова. Кроме того, на памятник артиста нанесены нанесены слова о том, что он, поверженный в бою, все же воскреснет. Возможно, именно эта цитата из хита 1990-х привела к созданию некоего ореола.

Как известно, Игорь Тальков скончался после полученного огнестрельного ранения после одного из концертов. В убийстве артиста обвиняли его коммерческого директора, но бегство в Израиль помешало привлечь того к ответственности. Также долгое время из-за запутанной истории с роковым выстрелом подвергалась нападкам узбекская певица Азиза. Однако со временем все обвинения в ее адрес все же были опровергнуты, кроме того, исполнительница является крестной родного сына погибшей звезды, Игоря Талькова – младшего, сейчас она продолжает свою карьеру.

Источник: inforeactor.ru