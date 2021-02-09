 

В Подмосковье «заминировали» школы и ж/д станцию

09.02.2021, 15:32, Новости дня
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Неизвестный сообщил о «минировании» железнодорожной станции «Люберцы-1», двух гимназий и десяти школ в Подмосковье, сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на железнодорожной станции «Люберцы-1» заложено взрывное устройство. Также есть информация о заложенных взрывных устройствах в двух гимназиях и десяти школах», – сказал источник ТАСС.

В настоящее время специалисты экстренных служб и правоохранители проводят проверки на месте без эвакуации. 

Ранее сообщалось, что московская полиция проверяет сообщения об «угрозе взрыва» в 20 тыс. школ РФ – данные об этом школьница увидела в социальной сети Likee, а ее мать решила сообщить о случившемся МВД. 



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