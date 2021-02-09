 

Правительство Германии предоставит Украине €13 млн на борьбу с COVID-19

09.02.2021, 15:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство Германии предоставит Украине €13,1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее соглашение подписали 8 февраля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, директор департамента немецкого государственного банка развития KfW Олаф Цумелка и исполнительный директор Украинского фонда социальных инвестиций Андрей Лактионов, сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Это грантовые средства. Их выделят через KfW и направят на обновление инфраструктуры и оснащение современными медицинскими приборами и средствами защиты 12 медучреждений первичной и вторичной медицины, расположенных в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и в контролируемых правительством Украины районах Донецкой и Луганской областей, сказано в релизе.

Проект планируют реализовать за три года.

Также на встрече подписали дополнительные соглашения по проектам Украинского фонда социальных инвестиций на общую сумму €23,4 млн. Из них €9 млн направили на строительство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПО) – 13 объектов, а также на строительство шести школ и семи детских садов в объединенных территориальных общинах, где принимают ВПО.

Еще €14,45 млн направят на закупку медоборудования и энергоэффективное обновление больниц (не менее 40 объектов) в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях, а также на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 2565 – за последние сутки. Выздоровело 1 084 608 человек, скончался 23 771.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / Путин жестко потребовал декриминализации лесного комплекса

10.09 / Названа возможная причина внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане

05.01 / Мексика одобрила применение вакцины AstraZeneca

22.11 / Подозреваемого в убийстве школьницы нашли мертвым в Москве

22.08 / Правительство выделило более 434 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

28.10 / Корейские специалисты помогут очистить Чернобыльскую АЭС от радиоактивного загрязнения

01.07 / Deutschlandfunk – расизма в немецкой полиции можно было бы избежать при наличии должного контроля

02.10 / 112 – Фокина, который не увидел войны Украины с Россией, отстранили от переговоров по Донбассу

23.08 / N-TV – от обвинений в расизме и сексизме не спаслась и йога

01.07 / “Нафтогаз” перечислил в госбюджет Украины 40 млрд грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска