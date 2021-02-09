Оппозиционер Латушко заявил об отсутствии поддержки у Лукашенко: Система внутри уже сгнила

09.02.2021, 15:12, Разное

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Член Координационного совета оппозиции рассказал, что с ним все чаще стали связываться чиновники разных уровней и предлагать свою помощь в борьбе с режимом Александра Лукашенко. “Количество материалов, сливов, контактов зашкаливает”, – отметил Павел Латушко.

По его словам, сегодня у президента поддержки нет, “система внутри уже сгнила”. Об этом свидетельствуют многочисленные аудиозаписи с областных заседаний, где делегаты Всебелорусского народного собрания открыто выражают свое недовольство действующей властью.

На происходящее уже отреагировал сам Александр Лукашенко. Президент обвинил оппозицию в попытке сорвать собрание, показать его нелегитимность. “Значит, это его раздражает, он понимает, что нарушений огромное количество”, – заявил член Координационного совета в интервью Степану Путило.

Ранее в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской раскрыли детали плана по свержению Александра Лукашенко. В числе главных задач оппозиции – раскол элит через внешние и внутренние каналы. Также важную роль должна сыграть поддержка Запада. Подробности – в статье “Дни.ру”.