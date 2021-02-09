Ида Галич прокомментировала слухи о ссоре с экс-супругом на дне рождения сына

09.02.2021, 14:52, Разное

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На днях сыну видеоблогеров Иды Галич и Алана Басиева, Леону, исполнился один год. В честь этого события счастливая мама устроила пышный праздник – с аниматорами, батутами, огромным тортом, украшенным головой льва, и звездными гостями, включая Айзу Долматову, Юлианну Караулову и других. Судя по Instagram-историям Иды, праздник прошел весело, но после него в СМИ появились слухи о ссоре Галич и Басиева – прямо на торжестве. Блогер решила не молчать и отреагировала на это обширным комментарием.

Ида Галич и Алан Басиев с сыном ЛеономГосподи, как так? Ну, кто ругался? Вы представляете, чтобы я на таком важном для нашего сына празднике с кем-то выясняла отношения? Ну, проверяйте вы свои источники. Алан пришел с огромным букетом цветов, мы пофоткались, созвонились с его родителями, провели традиционный осетинский обряд. И уже потом Аланчик уехал. Да, мы разводимся, и по понятным причинам каждый из нас на какое-то время на празднике мог загрустить. Но какие ссоры? Все было хорошо,- написала Ида, отметив, что не обязана комментировать такие вещи, но сделала это ради своих родственников:

Не придумывайте свою правду. Это больно и сейчас совсем не нужно. Не верю, что должна объяснять такие вещи, но делаю это ради наших родственников, которые могут вычитать подобную информацию в тг-каналах, которые не брезгуют работать с непроверенными и такими бредовыми “новостями”.

День рождения Леона Напомним, в середине декабря слухи, ходившие несколько месяцев, о том, что в отношениях Иды Галич и Алана Басиева не все так гладко, получили косвенное подтверждение. Ида аккуратно намекнула, что их брак подошел к концу и теперь каждый идет своей дорогой. Позднее видеоблогер подтвердила расставание с Аланом, ответив в Instagram-историях на замечание одной из подписчиц, что та потеряла веру в любовь.

Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И… может, будет одна на всю жизнь! Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веры в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе.

Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. 7 февраля 2020 года у супругов родился сын – мальчика назвали Леон, и, конечно, практически сразу блогеры представили его своим подписчикам в Instagram, где на пару в общей сложности подписано более 7 миллионов человек. Также супруги поделились новостью о приобретении нового жилья – дома в Подмосковье, который больше похож на замок.

Ида Галич с сыном Леоном Ида Галич и Алан Басиев