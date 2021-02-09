 

Вместо Кирилла Серебренникова: Алексей Агранович назначен худруком “Гоголь-центра”

09.02.2021, 14:52, Разное
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Художественным руководителем “Гоголь-центра” назначен Алексей Агранович – об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы. Агранович, являющийся театральным режиссером “Гоголь-центра” с 2014 года, вступит в должность 26 февраля.

Алексей Агранович и Виктория ТолстогановаПриказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московский драматический театр имени Гоголя” с 26 февраля 2021 года,- говорится в сообщении. Ранее – все 8 лет существования театра – этот пост занимал Кирилл Серебренников. Он попрощался c труппой “Гоголь-центра”, опубликовав в Instagram извещение департамента об истечении контракта с ним 25 февраля. 2 февраля, на праздновании дня рождения театра, он выступил с речью:

За 8,5 лет мы сделали 60 спектаклей, прославились на весь мир. Нас посетил миллион зрителей, и мы заработали почти миллиард рублей на продаже билетов… Мы были счастливы с нашим прекрасным, умным, верным зрителем. За эти годы я не пересмотрел смысл понятий “верность”, “дружба”, “порядочность” и “совесть”. Оказалось, что за 8,5 лет можно создать то, что можно назвать смыслом жизни и чем ты будешь всегда гордиться.

Алексей Агранович и Кирилл Серебренников



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