Откуда не ждали

09.02.2021, 14:46, Разное

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Чеченские полицейские заявляют, что взяли пособников исламистского подполья: гея и трансгендера на гормональной терапии.

Стало известно, какие обвинения чеченская полиция выдвинула против задержанных 5 февраля в Нижнем Новгороде и принудительно доставленных в субботу в Чечню братьев: 20-летнего Салеха Магамадова и 17-летнего Исмаила Исаева.

Салех Магамадов и Исмаил Исаев. Коллаж, кадры из отдельных «видеоизвинений»

В марте прошлого года парней, по их словам, уже похищали и два месяца держали в одной из секретных чеченских тюрем в наказание за атеистические высказывания в интернете. Но в Уголовном кодексе РФ нет пока уголовного наказания за атеизм, поэтому Магамадова и Исаева, помимо всего еще и представителей чеченского ЛГБТ-сообщества, теперь обвиняют в пособничестве терроризму.

Для Чечни это обвинение очень банально. Но в данной ситуации оно вызывает, мягко скажем, недоумение. Нынешние чеченские террористы — ярые исламисты, они объединены с международными террористическим фронтом и напрямую разделяют цели и методы запрещенных в РФ «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (ИГИЛ).

Поэтому и обвинение, выдвинутое в адрес Магамадова и Исаева, выглядит крайне нелепо.

Из него буквально следует, что чеченское подполье, тесно связанное с ИГИЛ, принимает в свои ряды даже ЛГБТ-людей, которые делают провокационные коллажи со священной для мусульман книгой

(фотошопят, например, бекон и фекалии на страницах Корана).

Так или иначе, в справке чеченского следственного комитета, которую получил адвокат Марк Алексеев, действующий в интересах задержанных братьев, написано, что в июне прошлого года Магамадов и Исаев «оказывали на территории Серноводского района Чеченской Республики пособничество членам незаконного вооруженного формирования путем предоставления продуктов питания участнику НВФ Борчашвили Рустаму Абазовичу». И якобы чистосердечно признались в этом сотрудникам ОМВД по Серноводскому району. Правда, ни отец задержанных братьев, выступающий в юридическом статусе законного представителя своего несовершеннолетнего сына Исмаила Исаева, ни адвокат братьев не слышали этих признаний. В момент «явки с повинной» они находились за воротами крепости, которую представляет из себя серноводский отдел полиции и в которую их физически не впустили сотрудники полиции

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Что касается Рустама Борчашвили, которому, по версии полицейских, носили еду Исаев и Магамадов, то он — чеченский аналог Кощея Бессмертного.

О том, что его уничтожили, сообщалось еще в 2013 году, но только в прошлом году Рамзан Кадыров дважды (11 октября и 15 декабря) торжественно объявлял о его ликвидации.

При этом, как следует из справки чеченского СУСКа, Борчашвили до сих пор жив и по-прежнему находится в федеральном розыске.

Министр информации и печати правительства Ахмед Дудаев, бывший главред главного рупора чеченских властей ЧГТРК «Грозный», добавил деталей по поводу деяний, якобы совершенных Магамадовым и Исаевым. Дудаев заявил, что оба брата были задержаны за пособничество банде Аслана Бютукаева, которого еще называют «последним полевым командиром Чечни». (Бютукаев причастен ко многим громким терактам, именно он возглавил в середине 2000-х отряд смертников, созданный еще Шамилем Басаевым.)

Борчашвили, которого, по версии чеченских полицейских, кормили Магамадов и Исаев, действительно входил в бандгруппу Аслана Бютукаева. Самого Бютукаева, по официальным данным, убили в Чечне в начале января этого года. Правда, официальная версия выслеживания и уничтожения Бютукаева, публично озвученная командиром Полка патрульно-постовой службы им. Ахмата Кадырова Замидом Чалаевым, вызывает очень большие сомнения в своей правдоподобности.

Командир Полка ППС им. Кадырова Замид Чалаев рассказывает журналистам подробности ликвидации банды Бютукаева На месте стоянки боевиков из банды Бютукаева. Кадр из сюжета «Грозный информ» Аслан Бютукаев, разыскиваемый за серию громких терактов в России

Поэтому и в смерти Бютукаева тоже нет особой уверенности. Тем более что Бютукаев, будучи после смерти лидера кавказского подполья Докку Умарова самым разыскиваемым в РФ террористом, умудрялся все эти годы без особых тревог жить в Чечне и вести активную террористическую деятельность.

Что точно не вызывает никаких сомнений в версии чеченских властей, так это связь бандгруппы Бютукаева с террористическими организациями в Сирии. Летом прошлого года контрразведка ФСБ получила сведения о возвращающихся в Россию с Ближнего Востока нескольких группах чеченских боевиков, хорошо вооруженных и профинансированных. Они должны были перейти границу, залечь на дно в Чечне и готовиться к масштабному теракту. ФСБ удалось отследить и уничтожить несколько таких групп на территории Ингушетии и Чечни. В операциях использовали сотрудников чеченской полиции и Росгвардии.

Вообще, работу по выявлению и уничтожению реальных террористов, которую провела ФСБ РФ в прошлом году, можно признать высокопрофессиональной.

Куда сомнительней выглядит «результат» чеченских силовиков, которые, получается, только и смогли, что поймать двух братьев — Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Один из них — трансгендер, сидящий на гормонах, а второй — гей.

И оба, вот беда, совершенно не верят ни в исламский халифат, ни в рай с 72 девственницами для шахидов-смертников.

Елена Милашина

обозреватель

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ЕСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЕСПЧ обязал Россию в срочном порядке обеспечить допуск независимых медиков, адвокатов и родственников к вывезенным в Чечню Магамадову и Исаеву из-за риска нанесения им непоправимого вреда здоровью.

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