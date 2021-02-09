Снегопады привели к транспортному коллапсу по всей Германии

09.02.2021, 14:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мороз, сильный ветер и снегопад приводят к транспортным проблемам на дорогах по всей Германии, пишет немецкий телеканал Das Erste. Особенно серьёзно непогода сказалась на центральной части страны. Полиции приходится перекрывать автобаны из-за многочисленных аварий, в некоторых районах ограничено движение автобусов, железнодорожное сообщение приостановлено, многие поезда отменены.

До 30 сантиметров снега, низкие температуры и сильный ветер вызывают в центральной Германии проблемы на автомобильных и железных дорогах. Компания Die Bahn приостановила ближнее и дальнее железнодорожное сообщение. Северный Рейн — Вестфалия, Нижняя Саксония и части востока Германии особенно пострадали от зимней погоды. По данным полиции, не обошлось без сотен аварий. Снежные наносы на автобанах становятся опасными. Коммунальные службы работают на пределе.

На автобане А2 в нижнесаксонском Лауэнау транспорт ещё двигался — правда, часто со скоростью 30. Во многих других местах на севере сейчас, однако, всё выглядит так: автомобили, которые уже не могут двинуться с места, аварии, постоянно перекрытые автобаны. Как здесь, в Ганновере, во многих местах непрерывно работают снегоуборочные машины. Свыше 30 сантиметров снега выпало в Эрфурте и отдельных районах Тюрингии.

Особенно сильно непогода коснулась Северного Рейна — Вестфалии. Только здесь полиция насчитала более 200 аварий, произошедших по причине плохих погодных условий. Преимущественно, однако, обошлось повреждениями кузова. В Дортмунде и Мюнстере приостановлено автобусное сообщение. В Хагене под тяжестью снега провалился палаточный цирк. Пожарным службам пришлось спасать запертых внутри животных.

В железнодорожном сообщении по всей стране происходят многочисленные опоздания или отменяются поезда. Сейчас поезда не ходят между Гамбургом и Северным Рейном — Вестфалией, а также между Гамбургом и Ганновером. На участке Гамбург — Берлин действуют ограничения. Для застрявших пассажиров железнодорожная компания Die Bahn организовала во многих городах возможность переночевать. Метеорологи рассчитывают на то, что сильные снегопады будут продолжаться до ночи на понедельник.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2021 года.