 

Равшана Куркова рассказала, как в начале карьеры зарабатывала себе на жизнь

09.02.2021, 14:42, Разное
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Во время интервью для программы «Вечерний Ургант» Равшана Куркова призналась, как ей пришлось зарабатывать себе на жизнь в начале карьеры. Также 40-летняя актриса вспомнила, как подверглась травле одноклассников из-за того, что в 12 лет снялась в первом фильме.
Звезда нового сериала «За первого встречного» вспомнила, как весь класс пришел на премьеру картины, а на следующий день ребята начали ее игнорировать. Одноклассники делали вид, что Равшаны Курковой не существует. В результате, из-за школьного буллинга она перешла в другую школу. Несмотря на съемки в кино, актриса считала себя «нескладехой с большой головой». Чтобы ноги казались толще, она в ужасную жару в Ташкенте носила трое пар колготок.

Как пояснила знаменитость Ивану Урганту, покорять столицу она отправилась сразу после окончания школы. Сначала артистка перебивалась случайными заработками и даже выгуливала собак за деньги. Успех и популярность к ней пришли только в 29 лет после выхода «Барвихи», а до этого Равшана Куркова выживала.

Ведущий «Вечернего Урганта» сделал артистке комплимент по поводу ее внешнего вида. Он признался, что коллеге трудно дать 40 лет, так как выглядит она намного моложе. В свою очередь, Равшана Куркова призналась, что ничего специально для этого не делает. Кроме этого, свой возраст она не считает «страшным рубежом».



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