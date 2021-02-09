Во Владимире откроется первая в стране лабораторию по изучению одномерных материалов

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09.02.2021, 14:42, Разное
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В РФ планируют открыть первую в стране лабораторию, в которой будут изучаться одномерные материалы. Расположенное во Владимире научное учреждение начнет работу в начале осени совместно с иностранными учеными.
Во Владимирском государственном университете намерены создать базу для изучения одномерных материалов. Это будет первая подобная лаборатория в России, вместе с отечественными учеными здесь будут трудиться специалисты из Китая. К исследованиям научные сотрудники ВГУ и Университета Вестлейк в Ханчжоу приступят уже с 1 сентября текущего года.

Как пояснил руководитель управления научно-исследовательской деятельности и развития информационных технологий Владимирского госуниверситета Алексей Кучерик, одномерные материалы пространственно ограниченны и упорядочены в качестве бесконечной атомной цепочки. Их применяют для создания ультраминиатюрных электросхем, в которых толщина проводов равна одному атому. Развитие данной сферы даст возможность в будущем существенно уменьшить габариты традиционных девайсов. Кроме того, подобные структуры могут пригодиться в фотонике и оптике, медицине, имплантации и для диагностики сверхмалых концентраций веществ.

С января исследователи ВГУ смогли стабилизировать одномерные структуры для удержания тонкой материи в цепочке, что препятствует ее переходу в отличающийся своими свойствами объемный материал. Патент на данную разработку зафиксировал за российскими учеными первенство в новой методике синтеза одномерных структур. Китайские партнеры предоставят для научной базы высокоточное оборудование, вместе международная команда сможет эффективнее исследовать проводимость, оптические свойства и другие особенности одномерных цепочек.

Источник: nauka.tass.ru



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