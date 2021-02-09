 

Баста не стал увольнять сотрудников «Газгольдера» во время пандемии

09.02.2021, 14:42, Разное
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Российский рэпер Баста заявил, что за то время пока длится пандемия он не уволил ни одного сотрудника из коллектива, состоящего из 450 человек. Из-за отсутствия концертов у лейбла «Газгольдер» настали сложные времена, но музыкант старается не опускать руки.
По словам рэпера, он всегда утверждал, что у него сформировался золотой коллектив, в котором каждый человек на счету. Поэтому музыкант никого не уволил, а зарплату выплачивает из собственных средств. Сумму Василий Вакуленко (настоящее имя Басты) не озвучил, назвав ее «космической».

Баста признался, что он уверен в успешном снятии всех ограничений, когда снова можно будет собирать большие залы и давать концерты. Рэпер отметил, что он за свою жизнь пережил множество кризисов: в девяностых, нулевых и десятых.

В ноябре Басту подвергли критике за нарушение эпидемиологических требований. Он провел в санкт-петербургском «Ледовом дворце» концерт, после чего арену решили закрыть до 21 февраля. Критиковали Басту за то, что посетители концерта не соблюдали дистанцию и были без масок.

Источник: www.ural.kp.ru



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