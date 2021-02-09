 

Осужденный за убийство журналистки датчанин рассказал о подготовке побега

09.02.2021, 14:38, Новости дня
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Отбывающий пожизненное наказание за убийство журналистки в 2017 году датчанин Петр Мадсен в ходе заседания суда признался, что готовил побег из тюрьмы, который совершил в 2020 году.

В ходе допроса Мадсен рассказал суду, что к побегу готовился полтора года, он решился на это из-за плохих условий содержания, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Ритсаус бюро».

Он признался, что взял в захват заложников, угрожал охране и применял муляжи пистолета и взрывного устройства. Первый он сделал из гипса, второй – из кисточек и проводов.

Мадсен угрожал муляжами тюремному психологу, после этого – охраннику.

Напомним, в октябре датчанин Петер Мадсен сбежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. Он угрожал охране тюрьмы «пистолетом» и «бомбой», а также захватил в заложники женщину-психолога. Охрана выпустила заключенного из тюрьмы, чтобы не подвергать опасности жизнь заложника. Через некоторое время после побега заключенного задержали.

Полиция Копенгагена установила, что Мадсен при подготовке побега получал помощь от сокамерников.

Напомним, в апреле 2018 года суд Копенгагена приговорил Мадсена, владельца подлодки Nautilus, к пожизненному сроку за убийство шведской журналистки Ким Валль.

Прокуратура считает, что Мадсен задушил шведскую журналистку Ким Валль или перерезал ей горло и что он планировал это преступление. Сам осужденный утверждает, что произошедшее стало результатом несчастного случая, и не отрицает при этом, что это он расчленил тело журналистки.



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