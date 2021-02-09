 

Гидрометцентр рассказал, когда наступит весна

09.02.2021, 14:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В умеренные широты европейской части РФ весна не придет быстро, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что в умеренных широтах весна начинается в конце марта или начале апреля, но сейчас высота снега начала увеличиваться.

«Это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, … переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», – цитирует ученого РИА «Новости».

Также ученый во вторник предупредил, что в центре европейской территории РФ во второй половине недели ожидается сильный снегопад с ветром.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Светлана Тихановская обсудила кризис в Беларуси с Ангелой Меркель

25.06 / В России предлагают снизить квоту для иностранных трудовых мигрантов и запретить им торговать вне рынков и магазинов

02.01 / Биткоин обновил исторический максимум и превысил $29 тысяч

17.07 / Маска раздора — споры о ношении средств защиты от коронавируса в США перерастают в потасовки

21.08 / Анонсировано подведение итогов акции «Мы вместе»

29.07 / США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих Асада

08.12 / Германия второй раз выделит Украине €1 млн на поддержку реформ

23.07 / Путин утвердил дату Главного военно-морского парада

15.01 / BI – Нацгвардия США попросила не жертвовать деньги спящим на полу Капитолия бойцам

12.10 / Глава британских ВМС предупреждает: напористый Китай способен воспользоваться глобальным потеплением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска