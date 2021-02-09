Гидрометцентр рассказал, когда наступит весна

09.02.2021, 14:38, Новости дня

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В умеренные широты европейской части РФ весна не придет быстро, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд пояснил, что в умеренных широтах весна начинается в конце марта или начале апреля, но сейчас высота снега начала увеличиваться.

«Это признак того, что быстро весна не может прийти, потому что большое количество тепла, … переноса воздушных масс, да и солнца будет тратиться на то, чтобы растопить снег. О быстром приходе весны сейчас говорить не приходится», – цитирует ученого РИА «Новости».

Также ученый во вторник предупредил, что в центре европейской территории РФ во второй половине недели ожидается сильный снегопад с ветром.