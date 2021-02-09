В Киеве полиция вытаскивает машины из снежных завалов с помощью БТРов

09.02.2021, 14:34, Новости дня

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В Киеве полицейские несут службу в усиленном режиме. Попавшие в снежную ловушку машины вытаскивают при помощи спецтехники, рассказали в полиции Киева 9 февраля.

Из-за снегопада и морозной погоды на отдельных участках автодорог столицы образовались снежные заносы и гололедица. Работники полиции выезжают на места происшествий и помогают водителям вытаскивать их машины и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Спасательные операции проводят с помощью бронетранспортеров. Полицейских также привлекли убирать снег на территории учебных заведений Киева.

Полицейские просят водителей быть осторожными, соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на сложные погодные условия. Пешеходов предупредили о соблюдении правил перехода дорог и опасности внезапного выхода на проезжую часть. При движении в темное время суток следует обозначить свою одежду светоотражающими элементами, отметили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Синоптики прогнозируют сегодня, 9 февраля, метели по всей территории Украины. Температура воздуха -2…-7 °С, на севере страны до -10 °С, в южных областях и Прикарпатье +1…+6 °С, в Закарпатье и на юге Одесской области – +7…+12 °С.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила, что 9 февраля в большинстве регионов погодные условия не улучшатся. Из-за налипания мокрого снега и порывов ветра в Украине в ночь на 9 февраля остались без света 273 населенных пункта в 12 областях. Погодные условия ухудшились в Украине 8 февраля, больше всего снега (более 30 см) выпало в Волынской, Львовской, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской областях.

Министерство внутренних дел Украины 8 февраля предупредило о возможном прекращении движения транспорта из-за непогоды в стране.

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