 

Украинцы стали вдвое чаще пользоваться электронной подписью – Минцифры

09.02.2021, 14:34, Новости дня
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В 2020 году в Украине провели почти 4 млрд операций с использованием электронной подписи и печати. Об этом сообщает пресс-офис Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным Минцифры, в 2019 году число операций с использованием электронной подписи и печати составляло более 1,5 млрд.

“Повышение качества предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг, уровня доверия к ним и популяризации центральным удостоверяющим органом – одна из приоритетных задач министерства”, – отметила заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

В прошлом году количество выданных е-подписей составило 7,2 млн, это на 69% больше, чем в 2019 году (4,3 млн).

В 2020 году 11% всех подписей хранили на защищенных носителях. По сравнению с 2019 годом их количество возросло на 3% – это означает, что украинцы начали более ответственно относиться к хранению своих данных, подчеркнули в Минцифры.

Квалифицированные представители электронных доверительных услуг – это частные и государственные предприятия, банки и другие организации, которые выдают электронные подписи, печати и формируют при их наложении отметки времени.

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, число поставщиков, которые используют международные алгоритмы подписи, выросла: в 2019-м их было три из 22, а в прошлом году – шесть из 20.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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