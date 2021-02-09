Во втором туре выборов президента Зеленский победил бы любого из своих оппонентов – опрос

09.02.2021, 14:34, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 8 февраля результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Если бы первый тур выборов проходил в ближайшее время, действующего главу государства поддержали бы 23,1% украинцев, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором.

Следом идут сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко (19,9%), лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко (17,8%) и лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко (11,2%).

Остальные кандидаты набирают меньше 5%.

Как отмечают социологи, во втором туре выборов Зеленский победил бы любого из своих оппонентов – Порошенко, Бойко и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, у которого сейчас один из лучших рейтингов доверия украинцев. При этом Разумков победил бы Порошенко и Бойко.

В случае, если бы во второй тур вышли Порошенко и Бойко, победу одержал бы пятый президент Украины.

Опрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

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