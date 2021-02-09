 

Две гигантские «планеты» возникли в небе над Дубаем

09.02.2021, 14:19, Разное
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Весьма странное явление наблюдали ночью в небе жители Дубаев. Невероятных размеров объекты, напоминающие планеты, зависли над головами очевидцев.

Видео нескольких очевидцев были опубликованы в Сети и уже вызвали бурные дискуссии среди уфологов и прочих исследователей. Как считает известный уфолог Скотт Уоринг, на одну видеозапись НЛО в среднем приходится около 500 очевидцев, которые по разным причинам не запечатлели наблюдаемую аномалию. В данном случае было произведено от двух и более видеофиксаций. Это говорит о том, что странные объекты могли наблюдать тысячи людей.

Пользователи Сети выдвигали разнообразные версии. Одни предположили, что к Земле приблизилась «долгожданная» планета Нибиру вместе со своим спутником. Другие считают, что представители инопланетных цивилизаций решили, наконец, вступить в контакт с человечеством, для чего таким необычным образом привлекают внимание землян.

Некоторые исследователи предположили, что это своеобразный «космический мираж» наподобие пустынного. Искажения в атмосфере Земли создали своеобразную линзу, которая визуально приблизила к нам небесные тела. Остается только выяснить, что это за объекты.

Относительно данного явления от ученых никаких комментариев пока не поступало.



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