Назначен новый художественный руководитель “Гоголь-центра”

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09.02.2021, 14:18, Разное
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Новым художественным руководителем “Гоголь-центра” взамен Кириллу Серебренникову, контракт с которым продлевать не стали, стал Алексей Агранович. Официально он вступит в должность 26 февраля, передает “Царьград”. Ранее в творческих кругах его кандидатуру называли в качестве одной из самых вероятных и приемлемых для ценителей искусства.



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