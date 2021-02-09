Володин призвал отказаться от господдержки офшорных компаний

09.02.2021, 14:18, Разное

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Володин напомнил, что зарегистрированные в офшорах компании уходят от налогов. Налоги граждан и предприятий уходят на субсидирование таких компаний, подчеркнул спикер. Он призвал отказаться от этой практики.

“Будет правильно по итогам нашей сегодняшней работы принять либо законы, либо инициировать подзаконные акты, выступить с предложениями”, – сказал председатель ГД.

Поручение проработать этот вопрос дал президент Владимир Путин, напомнил спикер Госдумы. Поддержку государства должны получать только те компании, которые работают в России, указал Володин.

Спикер призвал мотивировать предприятия к возвращению в российскую юрисдикцию. Необходимы конкретные предложения, которые будут реализованы в форме законов, сказал председатель ГД.

“Не могут у нас крупные компании быть в офшорах, это в том числе вопрос национальной безопасности”, – подчеркнул Вячеслав Володин.

Максим Решетников поддержал предложение спикера ГД.