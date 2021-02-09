Красная вода затопила деревню в Индонезии

09.02.2021, 14:18, Разное

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Причина ЧП оказалась совсем не мистической.

В начале февраля улицы индонезийской деревни Дженггот превратились в красную реку. В регионе несколько месяцев идут сильные дожди и местные жители уже привыкли к наводнениям, но «кровавую» воду здесь увидели впервые.

Несмотря на столь неординарное зрелище, жители Дженггота не испугались и даже не сильно удивились. Дело в том, что рядом с деревней расположены несколько текстильных фабрик. Периодически наводнения размывают краски, хранящиеся там в коробках, и на улицах иногда можно увидеть фиолетовые и желтые лужи. Правда, красную воду, да еще в таком количестве, здесь еще не видели.

Предположения о красках, превративших воду в «кровавую» реку, подтвердили и специалисты после проведенных лабораторных исследований. Теперь полиция устанавливает, какая из фабрик виновна в произошедшем, пишет CNN.

Начальник отдела по ликвидации последствий стихийных бедствий Димас Арга заявил, что краситель скоро смоется непрекращающимся дождем. Кроме того, для устранения последствий наводнения в деревню из города привезли спецтехнику и дополнительную команду рабочих.