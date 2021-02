Рациональная интерферонотерапия ОРВИ и COVID-19

09.02.2021

Почему дети больше подвержены вирусным заболеваниям

Проведенными научными исследованиями установлена корреляционная зависимость между возрастом человека и уровнем интерфероногенеза в организме: наиболее низкие титры ИФНа были обнаружены у детей до 3-х лет и у лиц старше 60 лет. Этот факт свидетельствует о незрелости и неполноценности защитного интерферонового механизма у детей младших возрастных групп и большей их восприимчивости к ОРВИ. В период новорожденности в крови у детей циркулирует так называемый «ранний» ИФН, защитные свойства которого незначительны. Такой «незрелый» ИФН отличается по физико-химическим и биологическим свойствам от ИФНов, синтезируемых клетками взрослого организма: ИФН новорожденного состоит из 1 субъединицы с молекулярной массой около 45 кД (килодальтон), тогда как ИФН взрослого человека состоит из 2 субъединиц с молекулярными массами каждой 32-45 кДа и 25—30 кДа соответственно. ИФН новорожденного, по сравнению с ИФН взрослого человека, обладает менее выраженными гидрофобными и антипролиферативными свойствами и качественно другой антивирусной активностью по отношению к разным вирусам. [2].

Интерферон против новой коронавирусной инфекции

Интерферон является мощным генетически-детерминированным фактором иммунного ответа, проявляющим свою активность буквально с первых минут и часов от начала инфекционного процесса. Однако в норме депо интерферона в организме отсутствует, а концентрация ИФН в плазме низка [3-5].

Известно, что новый коронавирус SARS-CoV-2 высокочувствителен к действию интерферона. Выявлена зависимость продукции ИФН-α от тяжести заболевания. У пациентов с легкой и средней степенью тяжести болезни наблюдается стабильный высокий уровень ИФН-α. Высокий, но короткий уровень ИФН-α наблюдается у тяжелых пациентов, у критических мы, в свою очередь, видим низкий уровень или полное отсутствие ИФН-α. У пациентов, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, также снижена экспрессия генов, кодирующих интерфероны I типа [6-9].

К сожалению, в процессе вирусной эволюции новый коронавирус научился использовать многочисленные механизмы подавления интерфероногенеза и уклонения от иммунного ответа. Исследованиями установлено, что белок, экспрессируемый с гена ORF3b нового коронавируса SARS-CoV-2, сильно подавляет синтез интерферонов I типа у пациентов с COVID-19, а белок ORF9c, отвечающий за формирование нуклеокапсида вируса, также способствует уклонению коронавирусного патогена от иммунного ответа[10 -12].

Таким образом, отсутствие «депо» эндогенного ИФН в виде постоянно присутствующей оптимальной концентрации в плазме крови в свободный от вирусной агрессии период, естественные молекулярно-биологические механизмы SARS-CoV-2 ингибирования синтеза эндогенного ИФН, а также снижение синтеза эндогенного ИФН у детей младших возрастных групп и лиц старше 65 лет послужили теоретическим обоснованием применения препаратоэкзогенного интерферона в клинической практике.

Лечение препаратом ИФН-α в концентрации 50 международных единиц (МЕ) на 1 миллилитр снижает титры вируса в клетках Vero соответственно на 3,4 log или более 4 log. Обработка клеток культуры pHAE интерферонами I или III типа за 24 часа до заражения приводила к снижению репликации вируса на 90%, а в Китае рекомендации по лечению COVID-19 рекомендуют вводить пациентам по 5 млн. МЕ ИФНa путем вдыхания его паров два раза в день в комбинации с рибавирином.

Создание и поддержание высоких концентраций экзогенного ИФН в организме для снижения вирусной репликационной нагрузки этио-патогенетически оправдано, что подтверждено многочисленными исследованиями последнего времени.

Какую лекарственную форму выбрать?

Известно, что при интраназальном введении водный раствор ИФН сталкивается с муцинозной слизью носовой полости, при этом образуются капли раствора, которые слабо взаимодействую с несмачиваемой поверхностью муцинозной слизи, и под действием силы тяжести, при вертикальном положении пациента, эти капли скатываются за пределы носовой полости. Применение же лекарственной формы ИФН в виде геля позволяет дозированно вводить препарат, преодолевая гидрофобную слизь полости носа.

Лекарственная форма ИФН в виде ректальных суппозиториев позволяет ввести действующее вещество непосредственно в системный кровоток, минуя ферментативную функцию печени, поскольку липофильные неионизированные молекулы свободно проникают через слизисто-эпителиальный барьер ампулы прямой кишки к кровеносным сосудам, и далее, через систему геморроидальных вен, – в нижнюю полую вены и в большой круг кровообращения.

Препаратом выбора, на наш взгляд, является отечественный препарат рекомбинантного интерферона-α2b с антиоксидантами, выпускаемый под коммерческим наименованием Виферон® в лекарственных формах гель, мазь, ректальные суппозитории. Результаты проведенных научных исследований свидетельствуют о том, что комбинация ректальной и топической форм ИФН α-2b (Виферон® свечи + Виферон® гель) обеспечивает положительную клиническую динамику к 3-му дню от начала лечения и является эффективной и безопасной терапией для больных ОРВИ, гриппом и COVID-19.

