 

«Первый канал» и «Роскосмос» построят телерадиовещательную башню на Луне

09.02.2021, 14:11, Разное
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На фоне появившейся новости о намерениях NASA совместно с Nokia построить на Луне вышки сотовой связи Дмитрий Рогозин и Константин Эрнст провели онлайн-конференцию, в ходе которой анонсировали совместное соглашение о строительстве телерадиовещательной башни на естественном спутнике Земли. 

В настоящий момент речь идёт лишь о достижении принципиального соглашения между «Роскосмосом» и «Первым каналом». Однако уже установлен срок реализации проекта – 2030 год. Также известны некоторые технические детали. Сигнал от башни должен покрывать как минимум 40% поверхности Луны и распространяться до Марса. По предварительным оценкам для реализации проекта потребуется возвести сооружение высотой около 20 км. 

«Наши американские коллеги решили построить вышки сотовой связи на Луне. Кому они там нужны без смартфонов? А наш амбициозный проект действительно необходим. Представьте первые поселенцы на Луне после трудного дня приходят в жилой модуль, а там по телевизору идёт «Время» или «Пусть говорят». Космонавт сразу почувствует себя, как дома», – заявил  Рогозин. 

«Мы понимаем, что проект дорогостоящий, поэтому мы смотрим в долгосрочную перспективу. Именно поэтому телесигнал должен достигать поверхности Марса, это принципиальное решение», – добавил Эрнст. 

Данных о стоимости проекта пока нет. Также отсутствует информация о привлечении частных инвестиций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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