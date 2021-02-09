Мнение: Джо, не лезь в пузырь!

09.02.2021, 14:10, Разное

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США заставят Россию «платить» за свои действия, заявил президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.

Американский лидер подчеркнул, что США будут «более эффективны» по вопросу России во время работы «в коалиции с партнёрами-единомышленниками».

«Я ясно дал понять президенту Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли», – сказал Байден.

«Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа», – добавил он.

Я же, со своей стороны, добавлю следующее.

Глубоконеуважаемый Джозеф Робертович, прими ненавязчивый совет – прежде, чем что-то говорить, убедись, что твой язык соединён с мозгом.

Разве на «жизненные интересы» твоего народа кто-то покушается, и, в первую очередь, Россия? Ты только прикинь, старик, где находится твой народ, и где находится Россия.

Впрочем, со знанием географии, как и истории, у вас всегда была напряжёнка.

Конечно, твою отсталость в этом вопросе можно было бы списать, как самому престарелому президенту за всю историю США, но дело в том, что и твои более молодые предшественники ничем не отличались от тебя в этом плане – без устали «защищали жизненные интересы» американского народа по всему свету.

Что же касается твоего торжественного обещания «без колебаний заставлять Россию платить», то смею напомнить, что таких «заставляльщиков» у России было много, начиная от Батыя и заканчивая Шикльгрубером. Только, где сейчас они, и где Россия?

Поэтому давай не будем меряться, у кого длиннее – у вас «Трайдент» с «Минитменом», или у нас – «Тополь» с «Авангардом». Всем «достанется на орехи» по полной. Только, как говорил Президент РФ В.В.Путин, «мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют».

Так что, старина Джо, не лезь в пузырь, не искушай судьбу… давай ещё подождём, нечего нам делать в этом раю, давай ещё поживём на этой грешной земле. Отойди старина Джо в сторону, дай России спокойно встряхнуть со своих плеч воров и варнаков, разобраться с наследием чубайсят, а вот потом и поговорим, если ты ещё жив будешь. (С) Михайлов П.М.

(С) Где-то от сюда: ВАШИНГТОН, 4 февраля – РИА Новости.

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