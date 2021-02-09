Скандалы: Единый подрядчик «Газпрома» задерживает зарплаты

09.02.2021, 14:02, Разное

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Монополия хотела снизить затраты на стройки, но пока экономит на людях

Гигант «Газстройпром», «дочка» «Газпрома» и его главный подрядчик, регулярно задерживает зарплаты сотрудникам и рабочим-вахтовикам на срок от двух недель до 1,5 месяцев, рассказали VTimes 10 сотрудников подрядной организации. Речь идет о проблемах в крупнейших «дочках» «Газстройпрома», где, по данным «СПАРК-Интерфакса», работают около 19 000 человек. В профильных группах в социальной сети «ВКонтакте» люди регулярно спрашивают, где зарплата, называют «Газстройпром» «шарагой», сетуют, что времена «хуже 90-х»: у людей ипотеки и кредиты, жены подают на развод, но это никого не волнует — «на таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты».

Не то чтобы у «Газстройпрома» не было денег. Его портфель заказов — 1,5 трлн руб., в прошлом году он получил 240 млрд руб. выручки, а в декабре разместил облигации на 231 млрд руб. Но сотрудникам от этого не легче.

Ни постирать, ни помыться

Сейчас декабрьскую зарплату не могут дождаться сотрудники «ГСП-4» (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) и «ГСП-сервиса» (занимается обустройством быта для всех «дочек» подрядчика), рассказали VTimes четыре сотрудника первой компании и три рабочих второй. По договору «дочки» «Газстройпрома» должны платить рабочим 30-го и 15-го числа. Когда перечислят зарплату, не ясно: начальство обещает 12–20 февраля, рассказывают все собеседники VTimes. Один из рабочих «ГПС-сервиса» говорит, что в бухгалтерии ему обещали зарплату сразу за декабрь и за январь, но у других такой информации нет.

Рабочие «ГСП-4», кроме всего прочего, могут остаться без душа, а новые вахтовики — без жилья. «ГСП-сервис» из-за долга «ГСП-4» с 11 февраля перестанет принимать заявки на заселение, закроет душевые и перестанет стирать личные вещи рабочих и средства индивидуальной защиты, рассказал VTimes сотрудник «ГСП-4». Такое объявление в начале февраля повесили в поселке рабочих, которые строят Грязовецкую компрессорную станцию. Его также выложили в закрытой группе «ГСП-4» во «ВКонтакте» (у VTimes есть скриншот). Через час после публикации в группе, из поселка объявление исчезло, говорит сотрудник «ГСП-4».

В «СГК-1» зарплату за декабрь выплатили только 8 февраля, аванса за январь и отпускных нет, рассказали два сотрудника компании. Сотрудники «ГСП-7» получили зарплату за декабрь с задержкой в 20 дней — 5 февраля, говорит источник VTimes в компании. Об этом же написал сотрудник «ГСП-7» в одной из профильных групп во «ВКонтакте». Больше всего повезло «ГСП-2»: судя по сообщениям в группе этой компании, им зарплата пришла 2 февраля, то есть с задержкой всего примерно в две недели.

Как наказывается задержка зарплаты

По Трудовому кодексу работодатель обязан выплачивать зарплату два раза в месяц и за все дни просрочки, начиная с 16-го дня, выплачивать компенсацию — 1/150 ставки рефинансирования ЦБ (сейчас — 4,25% годовых. — VTimes) за каждый день, говорит председатель комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Павел Андреев.

Если задержка зарплаты меньше двух месяцев, директора и компанию можно привлечь к административной ответственности, объясняет он. Правда, санкции будут невелики: штраф от 10 000 до 30 000 руб. в зависимости от количества нарушений для директора или дисквалификация на срок до трех лет, а для компании — штраф от 30 000 до 100 000 руб.

Если же зарплату не платят больше двух месяцев, директора уже можно привлечь к уголовной ответственности, говорит Андреев. Но есть обязательное условие: нужно доказать, что на предприятии были деньги и директор не платил зарплаты из личного корыстного интереса.

Если работодатель лишит работников премий, например, оформив какие-то дисциплинарные взыскания, они могут оспорить это в Трудовой инспекции или в суде, говорит адвокат Сергей Патракеев. Трудовое законодательство устроено в большей степени для защиты работника и в случае споров по выплатам или по взысканиям основное бремя доказывания ляжет на работодателя, говорит юрист.

Все опрошенные сотрудники говорят, что зарплату задерживают от двух недель до 1,5 месяцев и это обычное дело для их компаний.

Почему люди на это соглашаются

Монтажник Азкер устраивался в «ГСП-2» прошлой осенью через агентство и даже дал расписку о том, что согласен с задержкой зарплаты на срок до месяца, рассказал он VTimes. За задержку зарплаты платят неустойку, которая положена по закону, — выходит где-то 150–300 руб. за все время отсрочки, говорят двое рабочих. Зарплату задерживают, зато «выплачивают до копейки», говорят четверо сотрудников. Кого-то это устраивает: среди собеседников VTimes трое работают в «Газстройпроме» больше года. Азкер собирается отдохнуть дома и вернуться на вахту.

Бывает, что терпение лопается. В апреле 2019 г. вахтовики «ГСП-4» вышли на забастовку, требуя выплатить зарплаты за февраль, рассказала VTimes Анна, родственница одного из рабочих компании. О той забастовке знает и сотрудник «СГК-1». По словам Анны, вахтовикам тогда перечислили авансы за март, но всю зарплату выплатили только в конце июня.

С зарплатами в «Газстройпроме» все чаще приходится разбираться прокуратуре: в июле 2020 г. после вмешательства ведомства 1500 рабочих «ГСП-7» получили 25 млн руб. за январь — февраль, в августе «ГСП-2» выплатила 3600 сотрудникам долги по зарплате за май — 230 млн руб.

У «Газпрома» нет денег?

«Прошлой осенью руководство говорило нам, что пропустило два платежа подряд, так как в связи со всей этой ситуацией в стране (пандемия, падение цен на нефть и газ. — VTimes) так вышло, что у „Газпрома“ не оказалось денег», — говорит сотрудник «ГСП-4». В одной из групп прошлой осенью участники предполагали, что зарплаты задерживают потому, что Польша оштрафовала «Газпром» за строительство «Северного потока — 2» на $7,6 млрд.

«Недавно на стройку приезжал какой-то заместитель, слушал про наши проблемы, качал головой», — рассказывает рабочий «ГСП-4». В итоге посоветовал создавать «финансовую подушку», чтобы пережить задержки зарплат, добавляет он. Заместителю ответили, что у рабочих не такая большая зарплата, чтобы еще и откладывать: у меня, например, двое детей и супруга не работает, так как мы живем в глубинке, рассказывает рабочий. По словам участников группы, средние зарплаты вахтовиков разных специальностей — примерно 75 000—120 000 руб.

Просто денег нет сейчас… Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

— Дмитрий Медведев, премьер-министр России, Крым, май 2016 г.

Задержка зарплат приводит к большой текучке на объектах, так что иногда уехать отсюда невозможно, рассказывают сотрудник «СГК-1», рабочий «ГСП-сервиса» и мама одного из вахтовиков этой компании. Стандартный срок вахты — 45 дней, но многих тут держат по три месяца, так как не могут набрать новую смену, говорит сотрудник «СГК-1». Можно, конечно, уехать за свой счет, но не всегда получается — зарплату еще нужно дождаться, объясняет он.

Большинство рабочих, с которыми поговорили VTimes, боятся бастовать или писать в прокуратуру. Иначе можно получить «голый оклад» без премии, то есть около 30% всего заработка, «и никакие суды не помогут», объясняют три вахтовика.

Представитель «Газстройпрома» отказался от комментариев, представитель «Газпрома» пока не ответил на запрос VTimes.

Хаос и драйв

«Газстройпром» появился летом 2018 г. на обломках частного «Стройгазконсалтинга» — одного из «большой тройки» подрядчиков монополии. К 2013 г. «Газпром» перестал давать подряды процветающей компании Зияда Манасира, и через несколько лет в предбанкротном состоянии ее купили Газпромбанк и UCP Investment Group Ильи Щербовича, а затем передали активы «Газстройпрому». Сейчас монополия контролирует 49% подрядчика, 25% у структур, связанных с Газпромбанком, еще 26% — у неизвестных физических лиц.

Аналитики предполагали, что создание собственного подрядчика позволит «Газпрому» оптимизировать затраты на стройки и повысить эффективность работы. На это намекал и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер летом 2019 года, обещая «контролировать удельные затраты» и «разработать механизм для своевременного ввода объектов в плановые сроки».

В 2019–2020 гг. «Газстройпром» купил еще трех крупных подрядчиков монополии (некоторыми он владеет не напрямую) и превратился в настоящего гиганта с выручкой в 234 млрд руб. (2020 г.) и портфелем заказов в 1,5 трлн руб. (данные Газпромбанка). В 2023 г., ожидает банк, выручка подрядчика должна перевалить за триллион.

Проблем с деньгами у «Газстройпрома» вроде бы нет: в декабре компания привлекла 231 млрд руб., разместив облигации. Кроме того, подрядчика должен авансировать «Газпром». Два года назад Миллер поддержал более выгодные условия по контрактам с «Газстройпромом», писал РБК. Например, авансы до 50% от стоимости работ (частные строители могли рассчитывать максимум на 30%).

Все проблемы со стройками в прошлом году «Газстройпром» объяснял пандемией, возможно, на вирус спишут и задержки зарплат, говорит человек, близкий к одному из акционеров. На самом деле дело не в пандемии, а в том, что управлять такой махиной очень сложно, объясняет он.

С момента создания «Газстройпрома» прошло уже 2,5 года, но наладить эффективную работу и управление подрядчиком «Газпром» все еще не может, подтверждают два менеджера «ГСП-2» и «ГСП-4» и собеседник в «Стройгазмонтаже», который теперь получает команды из ГСП. «В компании полный хаос, нет ни одного устоявшегося бизнес-процесса», — рассказывает менеджер «ГСП-2». «Газстройпром» выглядит как колосс, который с высоты своего роста не ведает, что творит, говорит собеседник в «Стройгазмонтаже». По его словам, управленческая и организационная структура «Газстройпрома» раздута, многие функции дублируются, так что работать с холдингом тяжело.

Несмотря на существующие проблемы, структура управления «Газстройпрома» только запутывается: недавно у компании появилась управляющая компания и фактически два гендиректора.

Но не все сотрудники мега-подрядчика унывают. «За два года работы я ни разу не получал зарплату вовремя, но меня это не тревожит, — уверяет менеджер „ГСП-2“. — К непреходящему ощущению неразберихи можно привыкнуть! И даже извлекать из него драйв!»

Алина Фадеева