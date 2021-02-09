Скандалы: Елене Батуриной предъявили подпись на 13 миллиардов

09.02.2021, 14:02, Разное

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Эксперт суда Инсбрука пришел к выводу, что подлога страниц в приложении о продаже 25% акций «Интеко» не было, как это ранее утверждала Елена Батурина, следовательно ее брат Виктор имеет права на деньги за свою долю

В деле Виктора Батурина против его сестры Елены Батуриной может произойти неожиданный поворот — эксперт суда города Инсбрука, где сейчас рассматривается иск бывших совладельцев «Интеко» друг к другу, пришел к выводу, что подлога страниц в приложении о продаже 25% акций «Интеко» не было, как это ранее утверждала Елена Батурина. Следовательно, Виктор может претендовать на 13 млрд рублей, согласно оценке стоимости проданной компании на тот период.

Брат основательницы компании «Интеко» Елены Батуриной Виктор Батурин с 2017 года добивается защиты чести и достоинства в австрийских судах. В Земельном суде Инсбрука Виктор требует опровергнуть заявления сестры о том, что он фальсифицировал «Приложение 1» мирового соглашения о разделе «Интеко». В этом ему помогает компания А1 Михаила Фридмана. Спор идет о том, какой именно из вариантов мирового соглашения является подлинным: тот, по которому Батурин получает деньги за свои 25% в «Интеко», или тот, по которому не получает ничего. Австрийский эксперт Кристиан Графль сделал экспертизу почерка заключения мирового соглашения между Батуриными и пришел к выводу, что на документе Виктора Батурина стоит подлинная подпись его сестры. Текст экспертизы есть у журнала «Компания». Само судебное заседание с рассмотрением экспертизы состоится в феврале, но его точная дата пока неизвестна.

Присяжный, сертифицированный судом эксперт по криминологии, исследованию документов и почерков Кристиан Графль провел не только анализ почерка Батуриной, но и спектральный анализ чернил. В итоге он пришел к выводу, что оба мировых соглашения (экземпляры Елены и Виктора) сделаны одной рукой. Следовательно, подлога страниц, как утверждала Елена Батурина, не было, и Виктор может претендовать на 13 млрд руб. В такую сумму оценивались его акции в иске в Московском арбитражном суде. Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков заявил «Компании», что у Виктора Батурина нет прав на акции «Интеко», а его управляющий совершил подлог «Приложения 1». А1 не комментирует ситуацию.

Спор длиной в 15 лет

Елена Батурина — самая богатая россиянка (1,3 млрд долларов), сделавшая состояние на строительстве в Москве, мэром которой был ее муж Юрий Лужков. Ее брат Виктор Батурин был вице-президентом «Интеко» с 1999 по 2005 г. В 2006 г., по словам Батуриной, его уволили из «Интеко» из-за растраты. Сначала Виктор судился с сестрой, но в 2008 г. Батурины подписали мировое соглашение. Однако в 2010 г. после отставки мужа Елены Батуриной с поста мэра Москвы Виктор Батурин стал утверждать, что сестра незаконно присвоила принадлежащие ему 25% акций и не выплатила зарплату за 2005 г. в размере 3,46 млрд руб.

В 2011 г. Виктор Батурин пытался через векселя «Интеко» получить 10,8 млн руб., в итоге получил срок за мошенничество. С 2013 по 2016 г. Батурин провел в тюрьме. В 2016 году занялся бизнесом, но вскоре объявил себя банкротом. Его финансовым управляющим стал Эренцен Манжеев. Долги Батурина в 2018 году оказались у А1, которая заявила о праве требования 3,2 млрд.

В 2017 году Батурин подал иск о защите чести и достоинства в Земельный суд г. Инсбрук (Австрия) на 280 тысяч евро против Елены. Он требовал опровергнуть заявления сестры о том, что он фальсифицировал «Приложение 1» мирового соглашения от 2008 года. Этот суд назначил экспертизу мирового соглашения экземпляра Елены Батуриной в сентябре 2020 года. В 2017 году Виктор Батурин также подал против сестры иск о защите чести и достоинства в суд австрийского Китцбюэля. Суть иска состояла в том, что Елена в 2010 году, по сути, обвинила его в «воровстве», нанесла ущерб его деловой репутации.

Кто совершил подлог?

В австрийском суде Батурина утверждает, что арбитражный управляющий банкрота Батурина Эренцен Манжеев подделал «Приложение 1». Манжеев в ответ подал иск о клевете против Батуриной в сентябре 2019 года в Калмыкии. В мае 2020 года дело о клевете было закрыто в связи с отказом от иска. Представитель Батуриной Геннадий Теребков назвал А1 рейдером. А1 судилась с ним по клевете, но в октябре 2020 года дело было проиграно. В сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Эренцена Манжеева о незаконности отчуждения 25% акций «Интеко», принадлежавших Батурину, в пользу его сестры, и отказался взыскивать 13 млрд руб в пользу Батурина.

Свою долю в компании «Интеко» Виктор Батурин пытается получить уже больше 15 лет. За это время сама компания была продана совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. Это произошло после того, как муж Елены Батуриной мэр Москвы Юрий Лужков был отправлен в отставку в 2010 году, а сама Елена с двумя дочерьми сразу переехала в Лондон. В 2017 г. после банкротства Бинбанка «Интеко» оказалась под контролем банка «Траст». В декабре 2019 года Юрий Лужков умер.

Что следует из заключения профессора Графля

Вот как видит ситуацию представитель Виктора Батурина.

Заключение Кристиана Графля подтверждает обоснованность иска Виктора Батурина против Елены Батуриной в Земельном суде Австрии. Получается, Батурина голословно обвинила брата в подделке документов. Оказалось, что документ Виктора настоящий, а Елены — поддельный. Это значит, что Австрийский суд с высокой долей вероятности обяжет Елену опровергнуть свои утверждения публично.

Заключение Графля подтверждает, что документ, на основании которого Манжеев требует взыскания с Елены в Тверском суде за 25% акций «Интеко», является подлинным, а уголовно-правовые претензии к Манжееву и Батурину беспочвенными. Напротив, обвиняемым по уголовному делу должна быть Батурина, а потерпевшим — ее брат.

Заключение Графля означает, что Батурина совершила на территории Австрии преступления: фальсификацию доказательств по гражданскому делу и процессуальное мошенничество.

Заключение Графля является новым обстоятельством, которое может позволить пересмотреть приговор Гагаринского суда Москвы, по которому Батурин был осужден к реальному лишению свободы в 2013 г. Если это случится, то Виктор Батурин подлежит оправданию и должен получить право на реабилитацию.

По логике дальнейшего развития ситуации в Австрии в отношении Елены Батуриной может быть возбуждено уголовное дело по факту фальсификации «Приложения 1», процессуального мошенничества, давления на свидетелей с целью дачи последними заведомо ложных показаний. Также рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Елены Батуриной уголовного дела, подачи гражданских исков в связи с причинением Виктору Батурину ущерба, вызванного незаконной продажей в 2011 году его пакета акций.

Возможно, будет дан повод признать основу состояния Елены Батуриной как коррупционную, так как, исходя из логики возможного решения суда, она, по сути, легализовала доходы от хищения 25% «Интеко», которые ей не принадлежали. Возможно возбуждение в России и Австрии уголовных дел в отношении Елены Батуриной по факту неуплаты налога на доход, полученный от сделки в 2011 году. Все это может разрушить репутацию Елены Батуриной на Западе, где она ведет бизнес.

Однако, пресс-служба Елены Батуриной опровергает факт подлога. По заявлению представителей Батуриной, с «Приложением 1» г-на Батурина проводились манипуляции, то есть что в нем могли быть заменены изначальные листы и фактически изменен весь текст самого Приложения. Представитель Батуриной ссылается на экспертизу, сделанную Марианне Нюрнбергер по частному запросу Виктора Батурина (у «Компании» есть текст заключения Нюрнбергер). При этом мог быть сохранен последний лист с оригинальной подписью г-жи Батуриной, взятый из оригинального приложения. Эксперт Михаэль Буксбаум утверждает, что текст приложения не менялся. Он печатался на одном и том же принтере, а сам документ не расшивался и страницы не заменялись. У «Компании» есть текст экспертизы Буксбаума, которая была закончена в ноябре 2020 года.

В свою очередь, представитель Елены Батуриной напоминает, что Виктор Батурин неоднократно судился с сестрой и проиграл все суды. И это судебное разбирательство в целях защиты репутации по иску в Австрии, по мнению представителя Батуриной, не будет исключением. Правда, стоит заметить, что все предыдущие суды проходили в России.

Наталья Кузнецова