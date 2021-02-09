 

Сенатор Грэм – доля вины Трампа в штурме есть, но импичмент — грубое нарушение Конституции

09.02.2021, 13:50, Новости дня
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Давний сторонник Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм признал «долю вины» бывшего лидера в штурме Капитолия, пишет Business Insider. При этом Грэм настаивает, что процесс импичмента президента, уже не состоящего в этой должности, является «грубым нарушением Конституции».


Reuters

В воскресенье 7 февраля сенатор США Линдси Грэм, один из верных сторонников экс-президента Дональда Трампа, заявил, что штурм Капитолия станет определяющей частью наследия бывшего главы Белого дома, пишет Business Insider. 

 

Трамп — «самый популярный человек в Республиканской партии» и его президентство было «очень значимым», отметил Грэм в интервью передаче Face the Nation на CBS. «6 января — очень плохой день для Америки, и история оставит за президентом его долю вины», — цитирует издание сенатора. 

 

Как напоминает Business Insider, после штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января экс-главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к восстанию. И сейчас команда юристов бывшего лидера готовится к уже второму для этого президента суду по делу об импичменте. В январе десять республиканцев из палаты представителей поддержали обвинение, выдвинутое демократами. Сенаторы же продолжают называть процесс «противоречащим Конституции». 

 

К их числу принадлежит и Грэм. В своём интервью, признавая «долю вины» за Трампом, политик подчеркнул: «Основной момент здесь — статьи обвинения в деле об импичменте, на мой взгляд, противоречат Конституции, потому что президент сейчас во Флориде. Он уже не занимает этот пост. В случае импичмента президента необходимо, чтобы процесс возглавлял председатель Верховного суда. Но он не будет принимать участие, потому что президент Трамп больше не президент. Это противоречит установленным нормам».

 

Грэм настаивает: «Я считаю, это грубое нарушение Конституции, и когда дело касается Трампа, этому, похоже, нет конца. А суд в итоге закончится оправдательным вердиктом». 

 

— Face The Nation (@FaceTheNation) February 7, 2021

 

Business Insider обращает внимание, что сенатор уже не в первый раз говорит об определённой доле ответственности экс-президента за события в Капитолии. Так, на следующий день после штурма Грэм заявил, что Трампу «следует понять, что его действия были проблемой, а не решением», и что теперь его наследие «запятнано». 

«Мне досадно, что мой друг, выдающийся президент, допустил, чтобы произошёл такой день, как вчера. И это станет существенной частью его президентства. Это была рана, нанесённая себе же», — прокомментировал сенатор после штурма.



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