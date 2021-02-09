Эксперты ВОЗ обещают раскрыть «важные улики» о роли уханьского рынка в происхождении пандемии

09.02.2021, 13:50, Новости дня

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Исследователи, занимающиеся в Китае изучением причин нынешней пандемии, обещают к концу своей поездки в Поднебесную рассказать «что-то ценное», пишет Bloomberg со ссылкой на Питера Дашака, одного из 10 независимых учёных, помогающих миссии ВОЗ. Он также отметил, что им удалось найти важные ключи, говорящие о том, какую роль во вспышке коронавируса сыграл рынок в Ухани.



Reuters

Учёные, изучающие происхождение коронавируса, завершают длительное расследование в Китае и нашли «важные ключи», указывающие на то, какую роль уханьский рынок морепродуктов сыграл в вспышке заболевания, пишет Bloomberg.

Питер Дашак — зоолог из Нью-Йорка и один из 10 независимых учёных, помогающих миссии Всемирной организации здравоохранения в Китае, — сказал, что, согласно его ожиданиям, основные результаты будут опубликованы до его отъезда из КНР, то есть до 10 февраля.

Дашак, находясь в Ухани, откуда в декабре 2019 года начал распространяться COVID-19, заявил, что миссия ВОЗ, состоящая из 14 человек, работала в КНР вместе с китайскими экспертами и посетила ключевые очаги заражения, а также исследовательские центры, чтобы найти «какие-нибудь реальные подсказки о том, что произошло».

Исследователи хотят знать, как вирус SARS-CoV-2 — ближайший известный родственник которого произошёл от летучих мышей, обитающих в тысяче миль от Ухани, — быстро распространился в этом городе, а затем спровоцировал самую серьёзную за более чем столетие пандемию.

Дашак отметил, что это расследование предвещает поворотный момент в смягчении последствий пандемии.

«Это начало, как мы надеемся, действительно глубокого понимания того, что произошло, чтобы мы могли остановить следующую (пандемию. — ИноТВ), — заявил он. — В этом вся суть — мы пытаемся понять, почему эти явления возникают, чтобы у нас, пока мы ждём вакцины, не было постоянных глобальных экономических кризисов и ужасающей смертности. Такое будущее просто ненадёжно».

Отсутствие чёткого пути от летучих мышей к человеку породило предположения о том, что вирус мог ускользнуть из Уханьского института вирусологии — лаборатории с максимальной биологической защитой, изучающей коронавирусы, переносимые летучими мышами.

Однако Дашак и многие другие учёные отвергают эту теорию.

Члены миссии ВОЗ, как отмечается в статье, работали в трёх группах, которые сосредоточили своё внимание на потенциальной роли животных, на распространении болезни, а также на результатах сбора проб из окружающей среды. Кроме того, данные генетического секвенирования помогают исследователям находить связующие нити, указывающие на контакт пациентов с дикими животными.

«Я чувствую, что мы сможем сказать что-то ценное в конце этой поездки — довольно ценное, но я не хочу вдаваться в подробности того, что это будет или в какую сторону всё идёт», — добавил Дашак.

Он также отметил, что выводы группы будут храниться в тайне до тех пор, пока их не опубликуют, пишет Bloomberg.

Дашак, который был сосредоточен на изучении роли животных в случившемся, подчеркнул, что его поездка на рынок в Ухани была особенно полезной.

Там продавались в основном морепродукты, а также мясо, в том числе свежеприготовленная дичь. В начале вспышки это место оказалось в центре внимания, поскольку именно среди сотрудников рынка и покупателей были выявлены первые известные случаи. Предполагалось, что именно рынок был тем самым местом, где вирус перешёл от животных к человеку.

Однако последующие исследования выявили более ранние случаи заболевания среди людей, не связанных с рынком, что опровергло первоначальную теорию.

По словам Дашака, исследователи продолжили поиск и нашли «важные ключи», говорящие о роли рынка.

«Прямо сейчас мы пытаемся подвести всё к общему знаменателю, — заявил он. — Мы рассмотрели эти три направления по отдельности. Теперь мы намерены собрать всё воедино и посмотреть, о чём всё это нам говорит».