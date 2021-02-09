DARPA создаст на Луне первый «космический завод»

09.02.2021, 13:48, Разное

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Американские исследователи выбрали Луну местом для строительства «космического завода» по производству длинномерных конструкций. В DARPA полагают, что сложные материалы проще будет изготавливать на спутнике Земли, чем запускать их с планеты.

Разработкой миссии занимаются сотрудники агентства перспективных оборонных исследовательских проектов минобороны США (DARPA). Согласно их задумке завод на Луне должен появиться в результате реализации трехэтапной программы. Продолжительность каждой фазы составит 18 месяцев.

В течение этого времени на спутник Земли будет отправлено оборудование для «космических заводов». После этого на Луну начнет поступать сырье и материалы, необходимые для производства сложных и габаритных конструкций. Поскольку у Луны отсутствует атмосфера, то с ее поверхности готовые элементы запускать на орбиту окажется гораздо проще.

Источник: www.tltonline.ru