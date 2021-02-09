 

После сообщения о разводе хореограф Евгений Папунаишвили закрыл свою школу танцев

09.02.2021, 13:48, Разное
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В микроблоге Instagram Евгений Папунаишвили рассказал подписчикам о том, что он принял решение о закрытии своей школы танцев. Это событие произошло сразу после новости о разводе хореографа с Салимой Бижабер.
По словам Евгения Папунаишвили, этот проект стал для него прекрасным опытом, но ему необходимо время, чтобы подвести итоги и сделать соответствующие выводы. Телеведущий выразил благодарность всем, кто был причастен к его школе танцев: партнерам, преподавательскому составу, менеджерам, управленцам и ученикам. Причину такого решения хореограф предпочел не комментировать. Как пишет издание «Слово и Дело», школа танцев Папунаишвили достаточно уверенно себя чувствовала даже в период пандемии. Поэтому, из-за экономических проблем, закрывать ее, скорее всего, необходимости не было.

Фолловеры очень удивились такому решению телеведущего, но пожелали ему «найти ответы на интересующие вопросы». Многие выразили сожаление, так как считают детище Евгения Папунаишвили одной из лучших хореографических школ. За неделю до этого события хореограф внезапно рассказал поклонникам о том, что он разводится. С Салимой Бижабер он прожил в законном браке три года, у них есть дочь по имени София. Расставание Евгений Папунаишвили комментировать не стал, но его итальянская супруга заявила, что муж был ей неверен. Она предпринимала попытки, чтобы сохранить брак, но устала от этого.



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