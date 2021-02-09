Основатель Huawei отказался продавать свой бизнес

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09.02.2021, 13:48, Разное
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Жэнь Чжэнфэй, основатель и генеральный директор компании Huawei Technologies, на одном из мероприятий заявил о готовности восстановления рабочих отношений с новым правительством США. Чжэнфэй также отметил, что ни в коем случае не будет продавать бизнес по изготовлению смартфонов.
Как отмечает издание, основатель Huawei ожидает звонка от Джозефа Байдена, в ходе которого он готов обсудить отношения между двумя странами в ключе взаимовыгодного сотрудничества. В 2020 году Трамп отменил лицензии у существующих поставщиков на продукцию Huawei. Основатель Huawei изъявил желание закупать оборудование у американских представителей. Если он сможет настроить поставку деталей, такое сотрудничество представляется выгодным обеим сторонам. Он надеется, что новое правительство будет учитывать интересы компании во время составления политического направления.

Финансовые результаты прошедшего года внушают оптимизм директору Huawei Technologies. Выручка компании значительно увеличились. Справляться с трудностями Huawei способна различными способами, но можно быть точно уверенным в том, что компания справится, уверяет Жэнь Чжэнфэй.

Источник: 3dnews.ru



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