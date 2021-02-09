Стрельбу из травматического оружия открыли в Москве

09.02.2021, 13:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Москвы в ночь на 9 февраля двое мужчин устроили стрельбу из травматического пистолета, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на 9 февраля двое мужчин, которые отдыхали в ресторане, расположенном на улице Большая Пироговская, дом 27, строение 1, вышли на улицу и произвели несколько выстрелов в сторону проезжей части из травматического пистолета», – сообщил собеседник ТАСС.

В результате происшествия никто не пострадал, полиция изъяла пистолет и четыре гильзы. По факту случившегося начата доследственная проверка.

В январе в Петербурге задержали подозреваемых в конфликте со стрельбой из-за парковочного места. По предварительным данным, на 65-летнего мужчину напали двое неизвестных. В ходе завязавшейся потасовки один из злоумышленников произвел выстрел из неустановленного пистолета в воздух.