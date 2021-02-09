Росавиация связала открытие международных полетов с вакцинацией

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09.02.2021, 13:44, Новости дня
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Вакцинация населения от коронавируса в разных странах мира снизит уровень заболеваемости, а значит, поспособствует открытию международного авиасообщения в мире, сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Развитие перевозок гражданской авиации прежде всего зависит от уровня возобновления международных полетов. Мы рассчитываем на то, что те меры, которые сейчас принимаются в области вакцинации населения (не только у нас в стране, но и во всем мире), они все-таки приведут к снижению риска заболеваемости в странах, и наши санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты», – передает ТАСС слова Нерадько в ходе пленарного заседания Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо привить около 70 млн россиян от коронавирусной инфекции. Массовая вакцинация населения стартовала в РФ 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию начали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя.



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