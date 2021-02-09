 

Дипломат исключил взаимную высылку послов РФ и стран ЕС

09.02.2021, 13:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вопрос о взаимной высылке послов РФ и стран Евросоюза не рассматривается, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло», – сказал Андреев, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Андреев также заявил, что «в наших отношениях с Польшей реальных нерешаемых проблем просто-напросто нет. Все претензии, которые к нам предъявляются, все условия, которые нам ставятся, в общем-то, надуманные и притянутые за уши»

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В ответ на действия Москв Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Число заболевших COVID-19 в мире приближается к 22 млн

17.08 / Енин: В международном суде рассмотрение дела о крушении самолета МАУ в Иране может занять более пяти лет

30.11 / “Наконец-то”. Разумков выздоровел от COVID-19

07.11 / Глава МИД ФРГ обрадовался «ясности» на выборах в США

24.06 / ВВС Израиля атаковали Сирию

03.12 / Китайский зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов грунта на Луне

19.11 / СК проверит данные о тушившей спички о руки детей воспитательнице из Новосибирска

05.07 / “Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”

14.01 / Кулеба рассказал подробност и будущем визите Сийярто в Украину

07.08 / Российские военные назвали США главным фактором нестабильности в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска