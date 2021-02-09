Дипломат исключил взаимную высылку послов РФ и стран ЕС

09.02.2021, 13:44, Новости дня

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Вопрос о взаимной высылке послов РФ и стран Евросоюза не рассматривается, сообщил посол РФ в Польше Сергей Андреев.

«Речи о взаимной высылке послов, насколько я знаю, в наших отношениях с европейскими странами пока не шло», – сказал Андреев, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Андреев также заявил, что «в наших отношениях с Польшей реальных нерешаемых проблем просто-напросто нет. Все претензии, которые к нам предъявляются, все условия, которые нам ставятся, в общем-то, надуманные и притянутые за уши»

В пятницу в РФ дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия.

В ответ на действия Москв Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом.