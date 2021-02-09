 

“Крошечная беременная богиня Бэмби”. Голая Ратаковски, которая готовится к родам,снялась в откровенной фотосессии

09.02.2021, 13:40, Новости дня
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Беременная американская модель Эмили Ратаковски 8 февраля обнародовала в Instagram снимки, для которых позировала без одежды, находясь на 33-й неделе беременности.

“Я так невероятно благодарна за этот особенный момент в моей жизни, запечатленный сотрудниками и друзьями моей мечты”, – написала она.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

“Моя крошечная беременная богиня Бэмби”, – прокомментировал подписчик sarahhoov.

Ратаковски 8 февраля поделилась в Instagram еще одним снимком той же фотосессии.

“Почти все. Из 33 недель – последняя, я обещаю”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию (США).

Первый контракт Ратаковски подписала в 14 лет, став моделью агентства Ford Models. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, но бросила учебу через год, решив посвятить себя модельному бизнесу.

Съемки топлес в клипе американского певца Робина Тика на песню Blurred Lines (2013) сделали модель знаменитой.

В феврале 2018 года Ратаковски после непродолжительного знакомства вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, а в октябре 2020 года объявила о беременности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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