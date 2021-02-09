На блокпосте на Донбассе застрелили водителя, который на машине пытался прорваться в ОРДЛО

09.02.2021, 13:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На блокпосте на Донбассе 8 февраля застрелили водителя, который на машине пытался прорваться на оккупированную территорию. Об этом в сегодня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Инцидент произошел около полудня на блокпосте механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области.

В гражданском автомобиле ВАЗ 2105 находились два человека. По данным штаба ООС, на требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот – увеличил скорость движения транспортного средства.

“Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир”, – говорится в сообщении.

Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. Однако по дороге в больницу водитель автомобиля скончался.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1057285234764092

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

—