Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству

09.02.2021, 13:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский блогер, участница четвертого сезона проекта “Від пацанки до панянки” на “Новом канале” Анастасия Покрещук заявила, что пока не готова становиться матерью. Об этом она сообщила 8 февраля, опубликовав в Instagram видео-комментарий.

По словам Покрещук, прокомментировать отношение к материнству ее вынудили фолловеры, которые интересуются, будет ли она рожать детей. Такие вопросы она назвала “советско-союзными”.

“Рожу тогда, когда я буду хотеть. Я! Потому что не вам девять месяцев ходить и мучиться уродом, как шарик, потом восстанавливаться столько же, еще и рожать-умирать”, – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анастасия * (@_just__queen_)

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В декабре 2020 года она призналась, что ранее состояла в отношениях с альфонсом, а сейчас свободна от отношений.

—