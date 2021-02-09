Мнение: Дзержинского вернут на Лубянку?

09.02.2021, 13:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Захар Прилепин, Александр Проханов, Леся Рябцева и др. предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, член партии «Единая Россия» Евгений Герасимов прокомментировал предложение, заявив, что решение о возвращении памятника «надо принимать с учетом мнения москвичей».

И добавил: «…к любому обращению, как в думе, так и в правительстве относятся очень серьезно. Я не даю оценку данному предложению, я действую с учетом интересов большинства наших москвичей…».

Похоже, что решение о возвращении Дзержинского на Лубянку уже принято. Думаю, что в ближайшие месяцы в трудовых коллективах Москвы проведут собрания, на которых москвичи горячо поддержат предложение.

И снова будет Феликс Эдмундович присматривать за Лубянкой….

Или я ошибаюсь? И предложение о возвращении памятника Дзержинскому – это всего лишь вброс, чтобы отвлечь народонаселение от куда более серьезных проблем. Типа, чем бы народ не тешился, лишь бы бузу не бузил?

Фотография отсюда